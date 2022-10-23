Bodrumspor - Bandırmaspor maçında kazanan yok

Spor Toto 1. Lig'in 10. haftasında Bodrumspor, sahasında karşılaştığı Bandırmaspor ile 1-1 berabere kaldı.
20. dakikada etkili gelen Bodrumspor'da kaleciyle karşı karşıya kalan Recep Aydın'ın vuruşunda top az farkla auta çıktı.
38. dakikada etkili gelen Bandırmaspor'da ceza sahası içinde topla buluşan Dembele'nin vuruşunda top ağlarla buluştu. 0-1
43. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Samet Yalçın'ın vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-1
63. dakikada ceza sahası içerisinde Üzeyir Ergün'ün ortasıyla topla buluşan Samet Yalçın'ın vuruşunda top az farkla üstten dışarı çıktı.
72. dakikada Bodrumspor atağında ceza sahası dışından sert vuran Süleyman Güneş'in vuruşunu kaleci kornere çıkardı.
79. dakikada Üzeyir Ergün'ün ceza sahasına ortasında Samet Yalçın'ın vuruşunda top az fakla dışarı çıktı.
Stat: Bodrum İlçe
Hakemler: Burak Pakkan, Hüseyin Aylak, Mert Bulut
Bodrumspor: Diogo Sousa, Erkan Değişmez, Süleyman Özdamar, Samet Yalçın, Kenan Özer, Süleyman Güneş (Dk. 85 Musa Caner Aktaş), Jahovic (Dk. 73 Koray Kılınç), Üzeyir Ergün, Ali Aytemur, Cenk Şen, Recep Aydın (Dk. 62 Erdem Çetinkaya)
Beyçimento Bandırmaspor: Gelios, Mulumba, Sedat Şahintürk (Dk. 67 Oğuz Şahintürk), Kerim Avcı (Dk. 84 Mustafa Saymak), Koutroumpis, Dembele (Dk. 85 Atabey Çiçek), Caner Cavlun, Levent Ayçiçek (Dk. 76 Tshibangu), Alpay Koldaş, Mehmet Özcan, Berkan Mahmut Keskin (Dk. 76 Fatih Kurucuk)
Goller: Dk. 38 Dembele (Beyçimento Bandırmaspor), Dk. 43 Samet Yalçın (Bodrumspor)
Sarı kartlar: Dk. 19 Recep Aydın (Bodrumspor), Dk. 24 Mehmet Özcan (Beyçimento Bandırmaspor), Dk. 30 Süleyman Güneş (Bodrumspor), Dk. 32 Caner Cavlun (Beyçimento Bandırmaspor), Dk. 32 Jahovic (Bodrumspor), Dk. 41 Levent Ayçiçek, Dk. 45+2 Kerim Avcı, Dk. 78 Tshibangu (Beyçimento Bandırmaspor)