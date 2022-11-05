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Spor

Bodrumspor, Boluspor'u tek golle geçti

Spor Toto 1. Lig'in 12. haftasında Bodrumspor, sahasında Dyorex Boluspor'u 1-0 mağlup etti.

5 Kasım 2022 Cumartesi 15:43 - Güncelleme:
Bodrumspor, Boluspor'u tek golle geçti
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Spor Toto 1. Lig'in 12. haftasında Bodrumspor, Dyorex Boluspor'u konuk etti. Bodrum İlçe Stadı'nda oynanan maçtan ev sahibi takım 1-0 galip ayrıldı.

Bodrumspor'a 3 puanı getiren golü 52. dakikada Süleyman Özdamar attı.

Stat: Bodrum İlçe

Hakemler: Turgut Doman, Gökmen Baltacı, Nurettin Dinçer Demir

Bodrumspor: Ali Türkan, Erkan Değişmez, Süleyman Özdamar, Samet Yalçın, Kenan Özer (Dk. 84 Yekta Kurtuluş), Süleyman Güneş (Dk. 67 Erdem Çetinkaya), Jahovic (Dk. 73 Celal Dumanlı), Üzeyir Ergün (Dk. 84 Ali Aytemur), Onur Akbay, Cenk Şen, Recep Aydın (Dk. 73 Bahadır Erol)

Dyorex Boluspor: Çağlar Şahin Akbaba, Tugay Kacar, Kayamba, Bregu (Dk. 61 Burak Asan), Gökhan Karadeniz (Dk. 30 Melih Okutan-Dk. 62 Arda Köksal), Oulare, Onur Ulaş, Landel (Dk. 85 Posmac), Hakan Bilgiç, Ozan Papaker (Dk. 61 Balde), Bülent Cevahir

Goller: Dk. 52 Süleyman Özdamar (Bodrumspor)

Sarı kartlar: Dk. 44 Kenan Özer (Bodrumspor), Dk. 47 Bregu, Dk. 90+5 Oulare, Dk. 90+5 Kayamba (Dyorex Boluspor)

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