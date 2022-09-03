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Spor

Bodrumspor, Eyüpspor'u farklı geçti

Bodrumspor, Spor Toto 1. Lig'in 4. hafta mücadelesinde evinde konuk ettiği Eyüpspor'u 3-0 mağlup etti.

AA3 Eylül 2022 Cumartesi 20:01 - Güncelleme:
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Spor Toto 1. Lig'in 4. haftasında Bodrumspor, sahasında Eyüpspor'u 3-0 yendi.

STAT: Bodrum İlçe

HAKEMLER: Adem Cinek, Murat Şener, Burak Cansız

BODRUMSPOR: Ali Türkan, Erkan Değişmez (Dk. 90 Abdurrahman Canlı), Süleyman Özdamar, Samet Yalçın, Kenan Özer, Üzeyir Ergün, Onur Akbay, Celal Dumanlı (Dk. 74 Jahovic), Bahadır Erol (Dk. 62 Süleyman Güneş), Cenk Şen, Recep Aydın (Dk. 89 Mohammed)

EYÜPSPOR: Harun Tekin, Erdem Gökçe (Dk. 46 Ezeh), Claro (Dk. 32 Fethi Özer), Alparslan Öztürk, Sinan Kurt (Dk. 67 Umut Bulut), Mehmet Murat Uçar, Dibba, İbrahim Akdağ (Dk. 46 Recep Niyaz), Berkan Emir, Ezeh, Badji (Dk. 46 Bekir Yılmaz)

GOLLER: Dk. 31 Üzeyir Ergün, Dk. 34 Recep Aydın, Dk. 90 Jahovic (Bodrumspor)

SARI KARTLAR: Dk. 20 İbrahim Akdağ, Dk. 37 Harun Tekin (Eyüpspor), Dk. 45+5 Cenk Şen, Dk. 82 Kenan Özer (Bodrumspor)

KIRMIZI KARTLAR: Dk. 86 Murat Uçar, Dk. 90+1 Alparslan Öztürk (Eyüpspor)

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