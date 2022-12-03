Bodrumspor, Gençlerbirliği'ni yenerek kötü gidişatı durdurdu

Spor Toto 1'inci Lig'de son 3 maçta galibiyet alamayan ve Play-Off dışında kalan Bodrumspor evinde Gençlerbirliği'ni 2-0 yenerek kötü gidişatı durdurdu. Maça hızlı başlayan yeşil-beyazlı ekip 2'nci dakikada Samet'le öne geçti. Bodrumspor 21'inci dakikada Imeri ile farkı ikiye çıkardı. Kalan dakikalarda iki takımın da çabaları sonuç vermedi, kazanan Bodrumspor oldu. Bu sonuçla Bodrumspor 25 puana çıktı, düşme hattındaki Gençlerbirliği ise 7 puanda kalarak galibiyet hasretini 13 maça çıkardı.

MAÇTAN DAKİKALAR

2. dakikada etkili gelen Bodrumspor'da Süleyman Özdamar'ın ortasında Samet Yalçın'ın kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-0

4. dakikada etkili gelen Bodrumspor'da ceza sahası içerisine giren Celal Dumanlı, Gençlerbirliği savunmasının müdahalesiyle yerde kaldı. Penaltı kararı veren hakem VAR'a gitti, ardından penaltı vuruşunu iptal etti.

21. dakikada orta alandan etkili çıkan Bodrumspor'da topla buluşan Omar İmeri kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu ağlarla buluşturdu. 2-0

69. dakikada ceza sahası içerisine orta yapan Kenan Özer'in vuruşunda topla buluşan Celal Dumanlı'nın kaleye sert vuruşunda top az farkla auta çıktı.

70. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Süleyman Güneş'in vuruşunda top az farkla auta çıktı.

82. dakikada etkili gelen Bodrumspor'da Süleyman Güneş'in vuruşunu kalaci son an da müdahale ederek kurtardı.

Stat: Bodrum İlçe

Hakemler: Oğuzhan Çakır xx, Hüseyin Aylak x, Mehmet Akıncık xx

Bodrumspor: Diogo xx, Süleyman Özdamar xx, Samet xxx (Apti dk. 90 ?), Kenan xx (Süleyman Güneş dk 70. xx), Omar xx (Musa dk. 90 ?), Üzeyir xx, Musah xx (Abdurrahman dk. 29 xx), Onur xx, Celal xx (Koray xx dk. 70 xx), Bahadır xx, Recep xx

Yedekler: Bahri, Yekta, Ali, Erdem

Teknik Direktör: İsmet Taşdemir

Gençlerbirliği: Übeyt xx, Metehan xx, Gökhan x, Ahmet xx (Kağan dk. 46 x), İlker x (Baran dk. 74 x), Serdarcan xx (Ulusoy dk. 74 xx), Sami x, Seyit x, Abdullah xx, Oleksandr x, Dmytro x (Aksel dk 81 x)

Yedekler: Atalay, Ataberk, Zafer, İbrahim, Aksel, Hüseyincan,

Teknik Direktör: Mustafa Dalcı

Goller: Samet (dk. 2), Omar (dk. 21) (Bodrumspor)

Sarı kartlar: Onur (Bodrumspor)