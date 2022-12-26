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Spor

Bodrumspor ilk yarıyı galibiyetle tamamladı

Bodrumspor, Spor Toto 1. Lig'in 19. hafta mücadelesinde deplasmanda konuğu olduğu Göztepe'yi Erdem Çetinkaya'nın golüyle 1-0 yendi.

AA26 Aralık 2022 Pazartesi 23:02 - Güncelleme:
Bodrumspor ilk yarıyı galibiyetle tamamladı
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Spor Toto 1. Lig 2022-2023 sezonu ilk yarısının son maçında Bodrumspor, deplasmanda Göztepe'yi 1-0 mağlup etti.

Göztepe'nin cezası nedeniyle ev sahibi ekip taraftarları müsabakayı takip edemedi.

STAT: Gürsel Aksel

HAKEMLER: Reşat Onur Coşkunses, Cem Özbay, Anıl Usta

GÖZTEPE: Ekrem Kılıçarslan, Arslanagic, Atınç Nukan, Mihojevic (Dk. 46 Lukas Erhan Gottwalt), Tarık Çamdal (Dk. 70 Atanga), Palmer (Dk 83 Mamah), Yalçın Kayan (Dk. 83 Ali Akman), Yunus Emre Gedik, Yasin Öztekin, Tijanic, Kvasina

BODRUMSPOR: Diogo Sousa, Üzeyir Ergün, Onur Akbay, Ali Aytemur, Cenk Şen (Dk. 49 Recep Aydın), İmeri, Erkan Değişmez, Samet Yalçın, Kenan Özer (Dk. 83 Süleyman Güneş), Erdem Çetinkaya, Celal Dumanlı

GOL: Dk. 6 Erdem Çetinkaya (Bodrumspor)

SARI KARTLAR: Dk. 31 Onur Akbay (Bodrumspor), Dk. 90+8 Arda Özçimen (Yedek kulübesinde), Atınç Nukan (Maç bitiminde) (Göztepe)

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