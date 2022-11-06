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Spor

Bodrumspor Süper Lig için yeniden iddialı konuma geldi

Spor Toto 1'inci Lig'de Bodrumspor, bay olduğu haftanın ardından evinde zirve yarışındaki en önemli rakiplerinden Dyorex Boluspor'u da 1-0 yenerken, son 4 maçı 3 galibiyet, 1 beraberlikle geçip direkt Süper Lig hattına yükseldi.

DHA6 Kasım 2022 Pazar 12:05 - Güncelleme:
Bodrumspor Süper Lig için yeniden iddialı konuma geldi
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Tarihinin ilk sezonunda müthiş bir performans sergilediği ligde 4 haftayı lider geçtikten sonra puan kayıpları yaşayan yeşil-beyazlı ekip, yeniden seri yakalayıp şampiyonluk yarışını bırakmadı. Ligde 11 maçta 6'ncı galibiyetini 2'nci Lig'den beri 4 sezondur kadroda yer alan Süleyman Özdamar'ın tek golüyle Boluspor'dan alan Bodrumspor, puanını 21 yaptı. Lider Eyüpspor'un ardından Süper Lig hattında ikinci sıraya tırmanan Muğla temsilcisinde teknik direktör İsmet Taşdemir, çok önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Taşdemir, maçın ardından kazandıkları için mutlu olduklarını belirterek, "Maçın zorlu geçeceğini önceden tahmin ettik. Bütün önlemleri ona göre almıştık. Rakibimiz özellikle deplasmanlarda çok iyi oynayan bir takım. Gol yediğinde farklı reaksiyon veren, gol yemediğinde farklı oynayan dolayısıyla da skora göre çok farklı direnç gösterebilen bir rakibimiz vardı. Ne kadar rakipler bizi engellemeye çalışsa dahi bence göze hoş gelen zevkli oyunumuzu bugün yine gösterdik. Çok pozisyona girdiğimiz için memnunum. Kazanmak bugün bizim için çok önemliydi. Kazandığımız için mutluyum. Arkadaşlarımızı tebrik ediyorum çok iyi bir oyun çıkarttılar" açıklamasını yaptı.

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