Bodrumspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir hedeflerini açıkladı

Spor Toto 1. Lig'de mücadele eden Bodrumspor'un teknik direktörü İsmet Taşdemir, "Bizim mottomuz olan iyi futbolu, keyif veren futbolu, mücadele gücü yüksek futbolu sahaya yansıtıp, ilerleyebildiğimiz kadar ilerlemek istiyoruz." dedi.

Haftayı bay olarak kapatacak Bodrumspor önümüzdeki hafta evinde Boluspor'u ağırlayacak. Yalıçiftlik tesislerinde maçın hazırlıklarını sürdüren yeşil-beyazlı ekip bu maçtan galip ayrılmak istiyor.

Bodrumspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, gazetecilere, ligdeki hedeflerini koruduklarını söyledi.

Amaçlarının mücadele ruhu yüksek futbolu korumak olduğunu anlatan Taşdemir, her maçın kendileri için çok önemli olduğunu vurguladı.

Rakiplerin kendilerini seyrettikçe tanımaya ve önlem almaya başladığına dikkati çeken Taşdemir, "Hep söylüyorum, belki de benden sezon sonuna kadar çok duyacaksınız. Bir puan veya üç puan alıp yolumuza devam edeceğiz. Kendimizce sezon başında takımımızı düşünerek belirlediğimiz bir hedef vardı. Biz bu düşünceleri yaparken özellikle bazı oyuncularımızın bizim düşüncelerimizin de üstünde bir performans göstermeleri bizim için çok büyük bir artı oldu." ifadelerini kullandı.

Takımımın oyun standardı olduğuna da işaret eden Taşdemir, şöyle konuştu:

Oyun standardımızı sezon sonuna kadar sahaya yansıtmak istiyoruz. Oyunu biraz daha yukarı çekebilirsek takımımızın konumu çok daha farklı pozisyona bürünebilir. Sezon başı koyduğumuz hedeften hiçbir şaşmamız yok. Lig'de ilk yılımız. Ligi koruyup daha sonra da üstüne katıp ne kadar çıkarabilirsek onun peşinde olacağız. Bu ilk 10'da bitirmek olabilir, Play-Off olabilir. Bu lig çok zor bir lig. Bizim mottomuz olan iyi futbolu, keyif veren futbolu, mücadele gücü yüksek futbolu sahaya yansıtıp ilerleyebildiğimiz kadar ilerlemek istiyoruz. Esas hedefimiz bu. Ne kadar ilerleyeceğimizi hep beraber bakıp göreceğiz.

Futbolculardan Kenan Özer de her maçta iyi mücadele ederek sahaya da iyi bir futbol yansıtmak istediklerini belirterek, "İçeride gerek teknik ekibimiz gerek de futbolcular açısından çok güzel bir aile ortamı var. Benim kendi bireysel performansım da bundan kaynaklı olabilir. İsmet hoca ile daha önce çalışmıştık. Beni tanıyor herhalde ona göre de sahaya sürüyor." diye konuştu.