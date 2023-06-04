İSTANBUL 24°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Haziran 2023 Pazartesi / 17 Zilkade 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    21,1587
  • EURO
    22,7069
  • ALTIN
    1320.77
  • BIST100
    5217.68
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Bodrumspor uzatmalarda attığı gole finale yükseldi
Spor

Bodrumspor uzatmalarda attığı gole finale yükseldi

Spor Toto 1. Lig yarı final play-off rövanş maçında Eyüpspor ile karşı karşıya gelen Bodrumspor, rakibini 2-0 yenerek toplamda 2-1'lik skorla final çıktı.

4 Haziran 2023 Pazar 18:24 - Güncelleme:
Bodrumspor uzatmalarda attığı gole finale yükseldi
ABONE OL

Spor Toto 1. Lig play-off yarı final rövanş karşılaşmasında Bodrumspor ile Eyüpspor karşı karşıya geldi. Bodrum İlçe Stadyumu'ndaki maçı Bodrumspor 2-0'lık skorla kazandı.

Karşılaşmada Ege temsilcisine galibiyeti getiren golleri 90+1'de Üzeyir Ergün ve 90+8'de Süleyman Özdamar attı.

Bu sonucun ardından ilk maçı deplasmanda 1-0 kaybeden Bodrumspor, toplamda 2-1'lik skorla finale yükseldi. Arda Turan'ın ekibi Eyüpspor ise son dakikada yediği golle Spor Toto Süper Lig'e çıkma şansını kaybetti.

Bodrumspor, Spor Toto Süper Lig play-off finalinde 8 Haziran Perşembe günü Pendikspor ile karşı karşıya gelecek.

  • Eyüpspor
  • Bodrumspor
  • play off

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.