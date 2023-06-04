Bodrumspor uzatmalarda attığı gole finale yükseldi

Spor Toto 1. Lig play-off yarı final rövanş karşılaşmasında Bodrumspor ile Eyüpspor karşı karşıya geldi. Bodrum İlçe Stadyumu'ndaki maçı Bodrumspor 2-0'lık skorla kazandı.
Karşılaşmada Ege temsilcisine galibiyeti getiren golleri 90+1'de Üzeyir Ergün ve 90+8'de Süleyman Özdamar attı.
Bu sonucun ardından ilk maçı deplasmanda 1-0 kaybeden Bodrumspor, toplamda 2-1'lik skorla finale yükseldi. Arda Turan'ın ekibi Eyüpspor ise son dakikada yediği golle Spor Toto Süper Lig'e çıkma şansını kaybetti.
Bodrumspor, Spor Toto Süper Lig play-off finalinde 8 Haziran Perşembe günü Pendikspor ile karşı karşıya gelecek.