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Spor

Bodrumspor'da hedef Süper Lig

Bodrumspor, Spor Toto 1. Lig play-off final karşılaşmasında Pendikspor'u yenerek tarihinde ilk defa Süper Lig'e yükselmek istiyor.

AA5 Haziran 2023 Pazartesi 15:03 - Güncelleme:
Bodrumspor'da hedef Süper Lig
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Muğla ekibi, Pendikspor ile yapacağı final maçının hazırlıklarına Yalıçiftlik Tesisleri'nde teknik direktörü İsmet Taşdemir yönetiminde başladı.

Taşdemir, antrenmanda gazetecilere yaptıkları açıklamada, final maçından galibiyetle ayrılacağına inandıklarını söyledi. Çok heyecanlı olduklarını belirten Taşdemir, oyuncularının güzel işler yaptığını dile getirdi.

Süper Lig için sadece bir maçın kaldığını aktaran Taşdemir, "Rakibimiz dinlenmiş durumda. Üst üste 3 maç oynadık. Ayın 8'inde de final oynayacağız. Rakibimiz iyi bir takım, ligde kendilerini yenemedik. Bu maçta elimizden geleni yapıp Süper Lig'e çıkmak istiyoruz." diye konuştu.

Tecrübeli futbolcu Üzeyir Ergün de yaşadıkları başarıyı Süper Lig ile taçlandırmak istediklerini ifade etti.

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