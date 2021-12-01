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Spor

Bodrumspor'dan Başakşehir'e ''Squid Game'' göndermesi

Ziraat Türkiye Kupası'nda Süper Lig temsilcisi Medipol Başakşehir'i eleyen TFF 2. Lig takımı Bodrumspor, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla rakibine gönderme yaptı.

DHA1 Aralık 2021 Çarşamba 10:32 - Güncelleme: 1 Aralık 2021 Çarşamba 10:32
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Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü Turu'nda Süper Lig'in formda ekiplerinden Medipol Başakşehir'i normal süresi ve uzatma dakikaları 1-1 berabere biten maçta seri penaltılarla 4-2 yenen 2'nci Lig ekibi Bodrumspor, büyük coşku yaşadı.

İstanbul'dan turla dönüp adını tüm Türkiye'ye duyuran yeşil-beyazlılar, resmi sosyal medya sayfasında, dijital bir platformda yayınlanan son zamanların popüler dizisi Squid Game'den esinlenilerek bir paylaşım yaptı. Başakşehir'in kuruluş yılına dikkat çekilen paylaşımda, "Oyuncu 2014 Elendi' görseli takipçiler tarafından beğeni topladı.0

TFF 2'nci Lig'de de zirve mücadelesi veren Bodrumspor'da kupa galibiyeti tüm camiayı sevince boğarken, teknik direktör İsmet Taşdemir takımı tebrik etti. Zorlu bir 120 dakikayı geride bıraktıklarını belirten Taşdemir, "Kupada favori takım diye bir şey olmadığını görüyoruz. Her takım, her takımı elebiliyor. Biz de Süper Lig'in en çıkışta olan ekibini eledik. Bizim için büyük prestij oldu. Ligde de çıkışa geçeceğimize inanıyorum. Kupa galibiyeti hepimize büyük moral verdi. Bu maçı geride bırakacağız ve pazar günü evimizde oynayacağımız Hekimoğlu Trabzon müsabakasına odaklanacağız" dedi.

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