Bodrumspor'un en golcü oyuncusu Samet Yalçın

Son 2 sezondur yeşil-beyazlı formayı terleten 28 yaşındaki futbolcu, 10 maçta attığı 6 golle yıldızlaştı. Bu sezon tarihinde ilk kez 1'inci Lig'de mücadele eden Bodrumspor 21 golle en fazla üreten takım olurken, Samet de takımın en skorer oyuncusu olarak dikkat çekti. Özellikle son 3 maçta 4 kez fileleri sarsan deneyimli futbolcu, takımının puanlar almasında baş rolü oynadı. Samet, ligin 1'inci haftasında 3-1 kazanılan Yeni Malatyaspor karşılaşmasında 2 gol birden atarak sezona müthiş başladı. Yıldız oyuncu, 8'inci haftada 5-0 galip gelinen Sakaryaspor maçında da 2 gol birden atmayı başardı. Ertesi hafta deplasmanda Erzurumspor FK'yı 2-1 yenen Bodrumspor'un 1 golü yine Samet'ten geldi. Samet son Bandırmaspor müsabakasında da fileleri sarsarak takımını yenilgiden kurtardı.