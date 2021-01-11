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Spor

Bogdan Bogdanovic'in dizi kırıldı

Fenerbahçe'nin eski oyuncusu olan ve NBA'de Atlanta Hawks forması giyen Bogdan Bogdanovic'in sağ dizinde kırık tespit edildiği açıklandı.

AA11 Ocak 2021 Pazartesi 10:12 - Güncelleme: 11 Ocak 2021 Pazartesi 10:12
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Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Atlanta Hawks'ın Sırp oyuncusu Bogdan Bogdanovic'in sağ dizinde kırık tespit edildi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, dün oynanan Charlotte Hornets maçının 2. çeyreğinde sakatlanarak sahayı terk etmek zorunda kalan Bogdanovic'in MR sonuçları belli oldu.

28 yaşındaki Sırp basketbolcunun sağ dizinde avülsiyon kırığı ve yumuşak doku iltihabı saptandı. Bogdanovic'in sahalara dönüş süresine dair bilgi verilmedi.

2014-2017 yılları arasında Fenerbahçe forması giyen Bogdanovic, sezon öncesi Hawks ile 4 yıllık sözleşme imzalamıştı.

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