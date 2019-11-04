Bogdan Bogdanovic'ten Fenerbahçe taraftarına mesaj
Fenerbahçe'nin eski yıldızı Bogdan Bogdanovic, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sarı-lacivertli taraftarlara çağrıda bulundu.
Sacramento Kings'te forma giyen Fenerbahçe'nin eski yıldızı Bogdan Bogdanovic, sosyal medya hesabından çarpıcı bir paylaşım yaptı.
Fenerbahçeli taraftarlara seslenen Bogdanovic, "Sezon başlangıcından dolayı endişeli olduğunuzu biliyorum ancak halen koca bir sezon var. Onlara sevginizi gösterin ve bu zor başlangıcı harika bir sona çevireceklerinden emin olun!" ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe Beko, Euroleague'de bu sezon oynadığı ilk 6 maçın 5'ini kaybetti. Ligde ise 6 maçta 5 galibiyet aldılar.
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