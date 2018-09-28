Bogdan Stancu, Türkiye kariyerinin en kötü sezonunu yaşıyor

Bursasporda Rumen forvet Bogdan Stancu hayal kırıklığı yaratıyor. Uzun süredir Türkiyede forma giyen 31 yaşındaki forvet oyuncusu, bu sezon henüz gole katkı veremezken aynı zamanda Türkiye kariyerindeki en kötü dönemini de yeşil-beyazlılarda geçiriyor. Bursaspor formasıyla 49 maça çıkan Stancu, yalnızca 8 kez rakip fileleri havalandırırken 3 asist yapabildi. Bu sezon 265 dakika süre alan ancak 4 şutunda yalnızca 1 isabet sağlayan Rumen forvet, son olarak Bursasporun Medipol Başakşehir ile oynadığı mücadelede ise süre alamadı.

EN KÖTÜ PERFORMANSLARINDAN BİRİSİ

Bogdan Stancunun Türkiyedeki kariyerine bakıldığında ise daha önceki takımlarında sergilediği performansı Bursaspora yansıtmakta zorlandığı görülüyor. Gençlerbirliğinde 95 maça çıkan Stancu burada 35 gol ve 13 asist ile 48 gole katkı sağladı. Ordusporda ise 65 maçta oynayan Rumen oyuncu, 21 gol ve 6 asist ile 27 gole katkı verdi. Bursaspor dışında Galatasarayda da beklenen performansı gösteremeyen Rumen oyuncu, sarı-kırmızılılar ile çıktığı 16 maçta 3 gol ve 2 asist ile sadece 5 gole katkı verebildi.

Özellikle yeni transfer Diafra Sakhonun da formda görüntüsünün ardından gözden düşen Bogdan Stancu, son golünü Kardemir Karabükspor deplasmanında geçen sezon kaydederken forma giydiği 5 maçtır da gole hasret kaldı.

(DHA)