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Spor

Bol gollü prova! Cimbom, Avusturya'da mağlup

Yeni sezon kamp çalışmaları için Avusturya'da bulunan Galatasaray ilk hazırlık maçında, Avusturya'nın LASK Linz takımı ile Raiffeisen Arena'da karşılaştı. Sarı kırmızılılar, mücadeleden 3-2 mağlup ayrıldı.

11 Temmuz 2024 Perşembe 22:29 - Güncelleme:
Bol gollü prova! Cimbom, Avusturya'da mağlup
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Çalışmalarına Avusturya'da devam eden Galatasaray, hazırlık maçında Lask Linz ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı Lask Linz 3-2 kazandı.

Lask Linz karşılaşmada Leo Dubois'in 23. dakikada kendi kalesine attığı golle öne geçti ve devreyi önde kapadı.

Galatasaray, ikinci yarının 56. dakikasında Metehan Baltacı ile skora dengeyi getirdi. Lask Linz, Galatasaray'ın beraberlik golünün ardından geliştirdiği atakta Copado ile golü buldu ve yeniden öne geçti.

Sarı-kırmızılılarda genç oyuncu Metehan Baltacı, 71. dakikada yeniden sahneye çıkarak skoru tekrar eşitledi.

Karşılaşmanın geri kalanında gelişen Lask Linz atağında Kone bulduğu fırsatı değerlendirerek takımını üçüncü kez öne geçirdi ve maçı takımına kazandırdı.

Galatasaray, sıradaki hazırlık maçında 15 Temmuz'da Fortuna Düsseldorf ile karşılaşacak.

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