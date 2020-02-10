'Bölgede hareketlilik sürüyor, programı iptal ediyorum'

10.02.2020 16:26 - Güncelleme: 10.02.2020 16:30

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, gündeme dair yapacağı canlı yayını iptal etti. Saat 16:00'da FB TV ekranlarına çıkan Ali Koç, İdlib'de 5 askerimizin şehit, 5 askerimizin ağır yaralı olması nedeniyle yapacağı konuşmayı iptal ettiğini duyurdu.

İŞTE ALİ KOÇ'UN AÇIKLAMASI

Bugün sizlere gündemle ilgili bazı konularda açıklamalarımız olacaktı. Hafta sonu Alanyaspor maçında yaşadığımız bazı olaylar camiamızda infial boyutuna geldi. Orta hakem ve VAR hakeminin ürkütücü boyutta olan kararlarının sebeplerini, TFF'ye bakış açımızı, TFF ile ilgili ümitlerimiz, beklentilerimiz, pozitif beklentilerimiz, TFF'den Türk futbolunu değiştireceğine dair inançlarımız varken, TFF'nin nasıl seçildiği, hakem atamalarının, hakemler içinde dengelerle ilgili görüşlerimizi paylaşacaktık. Artık bu şekilde devam edilemeyeceğini ve neler yapılmasını gerektiğini açıklayacaktık. Camimızı devletle karşı karşıya getirme yönünde algı operasyonunu kimlerin yaptığını, neler amaçladıklarını anlatacaktık, sezonun geri kalanı için çağrımız olacaktı.

"5 KAHRAMAN ASKERİMİZ ŞEHİT, 5'İ YARALI"

Ancak programın başlamasına kısa süre kala 5 kahraman askerimizin şehit olduğu, 5 kahraman askerimizin ise yaralandığını öğrendik. Ayrıca bölgede hareketliliğin devam ettiğini bilgisini aldık. Bu acı haberi ekranların başında vermek istedim. Allah rahmet eylesin, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Birkaç gün içerisinde görüşlerimizi aktaracağız. Tekrar başımız sağolsun. Yaralılara acil şifalar diliyorum. Allah ülkemize bir daha böyle acı haberler almayı nasip etmesin.