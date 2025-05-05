Bologna ile Juventus puanları paylaştı

İtalya Serie A'nın 35. haftasında Bologna ile Juventus karşı karşıya geldi. Renato Dall Ara'daki maçta kazanan çıkmadı ve maç 1-1 sona erdi.

Juventus, 9. dakikada Khephren Thuram ile öne geçti. Bologna, bu gole 54. dakikada Remo Freuler ile cevap verdi.

Juventus'ta milli futbolcu Kenan Yıldız, cezası nedeniyle maç kadrosunda yer almadı.

Bu sonucun ardından Juventus 63, Bologna 62 puana yükseldi.

Ligin gelecek haftasında Juventus, Lazio deplamanına gidecek. Bologna, Milan deplasmanında puan mücadelesi verecek.