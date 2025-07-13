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Spor

Bologna taraftarı, Ciro Immobile'yi coşkuyla karşıladı!

Beşiktaş'tan ayrılan ve İtalya ekibi Bologna ile anlaşan 35 yaşındaki deneyimli forvet oyuncusu Ciro Immobile taraftarlar tarafından coşkuyla karşılandı.

HABER MERKEZİ13 Temmuz 2025 Pazar 17:29 - Güncelleme:
Bologna taraftarı, Ciro Immobile'yi coşkuyla karşıladı!
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Beşiktaş ile olan sözleşmesi fesih ettikten sonra Serie A ekiplerinden Bologna'ya imza atan Ciro Immobile, taraftarlar tarafından coşkuyla karşılandı.

IMMOBILE ÇOŞKUSU

Cumartesi günü diğer yeni transferlerle birlikte antrenman tesislerine gelen Ciro Immobile, İtalyan taraftarlar tarafından adeta bir kral gibi karşılandı. Bologna taraftarları İtalyan yıldıza sorulan en çok soru ise, "Ciro, hazır mısın?" oldu. Immobile ise bu soruları coşkulu bir şekilde, "Evet!" diyerek yanıtladı.

İtalyan golcü, bir taraftardan gelen, "Pişman olmayacaksın." şeklinde gelen sözlerin ardından gülerek yanıt verdi.

Immobile, Bologna ile 1 sezonluk anlaşma sağlamıştı. 35 yaşındaki futbolcunun İtalyan ekibi ile sözleşmesinde opsiyon da yer alıyor.

Beşiktaş forması altında 41 maçta süre bulan deneyimli futbolcu, 19 gol attı ve 4 asist yaptı.

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