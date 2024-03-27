İSTANBUL 22°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Mart 2024 Çarşamba / 18 Ramazan 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,1791
  • EURO
    35,0454
  • ALTIN
    2254.55
  • BIST100
    8807.38
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Bologna'da Thiago Motta belirsizliği

Serie A ekibi Bologna'nın teknik direktörü Thiago Motta'nın İtalyan takımındaki geleceği belirsizliğini koruyor.

27 Mart 2024 Çarşamba 00:35 - Güncelleme:
Bologna'da Thiago Motta belirsizliği
ABONE OL

Serie A ekibi Bologna'nın teknik direktörü Thiago Motta'nın İtalyan ekibindeki geleceği belirsizliğini sürdürüyor.

Thiago Motta, Bologna kulübü yönetimiyle bir görüşme yaparak birçok kulübün kendisine talip olduğunu açıkladı.

İtalyan medyasında yer alan habere göre; 41 yaşındaki teknik adamın, Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya hak kazanılması durumunda takımda kalmaya sıcak baktığı ifade edildi.

Ayrıca Juventus'un Allegri ile yollarını ayırması durumunda takımın başına Motta'yı getirmek istediği öne sürüldü.

SEZON PERFORMANSI

Thiago Mottalı Bologna, Serie A'da 29 hafta sonunda topladığı 54 puanla dördüncü sırada yer alıyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.