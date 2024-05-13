Bologna'dan 59 yıl sonra bir ilk!

İtalya Ligi'nde Atalanta'nın Roma'yı 2-1 mağlup etmesinin ardından, sezonun sürpriz takımı Bologna, Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı garantiledi.

Thiago Motta yönetiminde 36 haftada 67 puan toplayan ve dördüncü sırada olan Atalanta, Avrupa'nın en büyük kulüp organizasyonuna katılmaya hak kazandı.

İtalya'da Bologna taraftarları, 59 yıl sonra gelen bu başarıyı büyük bir gururla kutladı.

Bologna 36 lig maçında 18 galibiyet, 13 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı. Thiago Motta, bu sezon ligde maç başına 1.86 puan ortalaması yakaladı.

Bologna'da 22 yaşındaki Joshua Zirkzee 34 lig maçında 11 gol; 27 yaşındaki Riccardo Orsolini ise 31 lig maçında 10 gol atarak takımın dikkat çeken iki ismi oldular.