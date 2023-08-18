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Spor

Bologna'dan Nicolas Dominguez açıklaması!

Bologna Yönetim Kurulu Başkanı Claudio Fenucci, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Nicolas Dominguez'e yeni bir sözleşme teklif ettiklerini ve cevap beklediklerini söyledi.

18 Ağustos 2023 Cuma 17:52 - Güncelleme:
Bologna'dan Nicolas Dominguez açıklaması!
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Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Nicolas Dominguez için Bologna'dan transfer açıklaması geldi.

İtalyan ekibinin yönetim kurulu başkanı Claudio Fenucci, Dominguez'e yeni sözleşme teklif ettiklerini ve Arjantinli oyuncudan cevap beklediklerini söyledi.

"TAKIMDA TUTMAK İSTİYORUZ"

Fenucci, "Nicolas Dominguez'e Bologna kaptanına yakışır yeni bir teklifte bulunduk ve cevabını bekliyoruz. Onu takımda tutmak istiyoruz çünkü ondan hala büyük beklentilerimiz var" ifadelerini kullandı.

BİRÇOK TALİBİ VAR!

Öte yandan İtalyan basınında yer alan haberde, 25 yaşındaki futbolcuyla Galatasaray ve Fenerbahçe'nin dışında Milan, Nottingham Forest ve Fiorentina'nın da ilgisinin olduğu belirtildi.

SÖZLEŞMESİ SONA ERİYOR

Bologna forması altında 110 maça çıkan ve 5 gol, 6 asistlik performans sergileyen Dominguez'in İtalyan ekibiyle sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.

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