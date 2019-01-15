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Boluspor - Galatasaray muhtemel 11'ler...

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında deplasmanda Boluspor'a konuk olacak.

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Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında bu akşam Spor Toto 1. Lig ekibi Boluspor'a konuk olacak.

Bolu Atatürk Stadı'nda saat 19.50'de başlayacak maçı hakem Mustafa Öğretmenoğlu yönetecek. Mücadele ATV'den canlı olarak yayınlanacak.

Galatasaray, 5. turda dahil olduğu kupada Keçiörengücü'nü eleyerek son 16 turuna çıktı. Boluspor ise 3. turda Payasspor, 4. turda Şile Yıldızspor ve 5. turda Van Büyükşehir Belediyespor'u geçerek son 16 turuna yükseldi.

Karşılaşmanın rövanşı 22 Ocak Salı günü İstanbul'da oynanacak.

BOLUSPOR - GALATASARAY MUHTEMEL 11'LER

BOLUSPOR: Gökhan Değirmenci - Mamadou Diarra - Ümit Kurt - Ufuk Budak - Hayrullah Bilazer - Yusuf Emre Gültekin - Umut Gündoğan - İshak Çakmak - Guido Koçer - Özgür Can Özcan - Chukwuma Akabueze

GALATASARAY: İsmail Çipe - Martin Linnes - Ozan Kabak - Maicon - Ömer Bayram - Fernando - Ryan Donk - Badou Ndiaye - Sinan Gümüş - Sofiane Feghouli - Henry Onyekuru

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