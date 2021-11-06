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Spor

Boluspor - Bandırmaspor maçından gol sesi çıkmadı

Spor Toto 1. Lig'in 12. haftasında Beypiliç Boluspor ile Royal Hastanesi Bandırmaspor, 0-0 berabere kaldı.

6 Kasım 2021 Cumartesi 16:13 - Güncelleme: 6 Kasım 2021 Cumartesi 16:13
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Spor Toto 1. Lig'de Beypiliç Boluspor, kendi sahasında Bandırmaspor'la 0-0 berabere kaldı.

25'inci dakikada gelişen Bandırmaspor atağında ceza sahası içine atılan ara pasta topla buluşan Guido Koçer'in topuk pasında Okan'ın vuruşunu kaleci Selmani kurtardı.

32'nci dakikada Boluspor atağında, Bregu'nun arka direğe yaptığı ortaya Emin ilk pozisyonda kafayı vurdu, top kaleciden geri döndü.

46'ncı dakikada Bandırmaspor atağında topla buluşan Guido Koçer'in sert vuruşunda top az farkla dışarı çıktı.

71'inci dakikada topla buluşan Bolusporlu Kassongo'nun ceza sahası içinden çektiği şut az farkla dışarı çıktı.

90+1'nci dakikada atılan ara pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Kassongo'nun vuruşunu kaleci Gökhan kornere çeldi.

Stat: Bolu Atatürk

Hakemler: Mustafa Kürşad Filiz, Mehmet Yıldırım, Ferdi Karadoruk

Beypiliç Boluspor: Selmani, Abdurrahim Dursun, Diarrassouba (Dk. 74 Bertu Alican Özyürek), Eray Ataseven (Dk. 88 Hakan Bilgiç), Bregu (Dk. 46 Berk Yıldız), Roshi, Mehmet Zahit Çınar, Kasongo, Emin Bayram (Dk. 74 Erkam Reşmen), Ali Keten, Abdurrahman Canlı

Royal Hastanesi Bandırmaspor: Gökhan Değirmenci, Okan Alkan, Santos, Lokman Gör, Caner Cavlun, Mulumba, Landel (Dk. 85 Mehmet Özcan), Akabueze (Dk. 68 Pucko), Doğan Can Davas (Dk. 68 Kerim Avcı), Guido Koçer (Dk. 58 Levent Ayçiçek), Keny

Sarı kartlar: Dk. 45 Ömer Alıcı (Yedek kulübesinde), Dk. 51 Roshi (Beypiliç Boluspor), Dk. 5 Mulumba (Royal Hastanesi Bandırmaspor)

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