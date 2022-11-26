Boluspor evinde Sakaryaspor'u tek golle geçti

Spor Toto 1. Lig'in 15. haftasında Dyorex Boluspor, sahasında Sakaryaspor'u 1-0 yendi.
STAT: Bolu Atatürk
HAKEMLER: Reşat Onur Coşkunses, Hasan Hüseyin Tetik, Bersan Duran
DYOREX BOLUSPOR: Çağlar Şahin Akbaba, Tugay Kaçar, Kayamba (Dk. 90 Burak Asan), Gökhan Karadeniz (Dk. 76 Gökhan Alsan), Oulare, Onur Ulaş, Landel, Hakan Bilgiç, Balde (Dk. 90+3 Ozan Papaker), Bülent Cevahir, Melih Okutan (Dk. 76 Bregu)
SAKARYASPOR: Cihan Topaloğlu, Serkan Odabaşoğlu, Burak Süleyman (Dk. 46 Kravets), Donkor, Hüsamettin Tut, Hakan Yavuz (Dk. 89 Milosevic), İsmail Erdoğan, Roshi (Dk. 78 Berkay Kurubacak), Yasin Pehlivan (Dk. 15 Emirhan Aydoğan), Hurşit Taşçı (Dk. 78 Woolery), Ümit Kurt
GOL: Dk. 85 Gökhan Alsan (Dyorex Boluspor)
SARI KARTLAR: Dk. 45 Roshi, Dk. 90+1 Serkan Odabaşoğlu, Dk. 90+4 İsmail Erdoğan (Sakaryaspor), Dk. 90+2 Burak Asan (Dyorex Boluspor)