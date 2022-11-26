İSTANBUL 10°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Kasım 2022 Cumartesi / 3 CemaziyelEvvel 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,6443
  • EURO
    19,4227
  • ALTIN
    1051.84
  • BIST100
    4874.34
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Boluspor evinde Sakaryaspor'u tek golle geçti
Spor

Boluspor evinde Sakaryaspor'u tek golle geçti

Boluspor, Spor Toto 1. Lig'in 15. hafta mücadelesinde sahasında konuk ettiği Sakaryaspor'u Gökhan Alsan'ın golüyle 1-0 mağlup etti.

AA26 Kasım 2022 Cumartesi 20:11 - Güncelleme:
Boluspor evinde Sakaryaspor'u tek golle geçti
ABONE OL

Spor Toto 1. Lig'in 15. haftasında Dyorex Boluspor, sahasında Sakaryaspor'u 1-0 yendi.

STAT: Bolu Atatürk

HAKEMLER: Reşat Onur Coşkunses, Hasan Hüseyin Tetik, Bersan Duran

DYOREX BOLUSPOR: Çağlar Şahin Akbaba, Tugay Kaçar, Kayamba (Dk. 90 Burak Asan), Gökhan Karadeniz (Dk. 76 Gökhan Alsan), Oulare, Onur Ulaş, Landel, Hakan Bilgiç, Balde (Dk. 90+3 Ozan Papaker), Bülent Cevahir, Melih Okutan (Dk. 76 Bregu)

SAKARYASPOR: Cihan Topaloğlu, Serkan Odabaşoğlu, Burak Süleyman (Dk. 46 Kravets), Donkor, Hüsamettin Tut, Hakan Yavuz (Dk. 89 Milosevic), İsmail Erdoğan, Roshi (Dk. 78 Berkay Kurubacak), Yasin Pehlivan (Dk. 15 Emirhan Aydoğan), Hurşit Taşçı (Dk. 78 Woolery), Ümit Kurt

GOL: Dk. 85 Gökhan Alsan (Dyorex Boluspor)

SARI KARTLAR: Dk. 45 Roshi, Dk. 90+1 Serkan Odabaşoğlu, Dk. 90+4 İsmail Erdoğan (Sakaryaspor), Dk. 90+2 Burak Asan (Dyorex Boluspor)

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.