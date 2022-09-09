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Spor

Boluspor evinde tek golle kazandı

Boluspor, Spor Toto 1. Lig'in 5. hafta mücadelesinde evinde konuk ettiği Göztepe'yi Landel'in golüyle 1-0 mağlup etti.

AA9 Eylül 2022 Cuma 22:07 - Güncelleme:
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Spor Toto 1. Lig'in 5. haftasında Boluspor, konuk ettiği Göztepe'yi 1-0 yendi.

STAT: Bolu Atatürk

HAKEMLER: Oğuzhan Aksu, Kemal Elmas, Mehmet Akıncık

BOLUSPOR: Çağlar Şahin Akbaba, Oulare, Onur Ulaş, Landel, Hakan Bilgiç, Balde (Dk. 90 Posmac), Gökhan Alsan (Dk. 77 Eray Ataseven), Furkan Demir (Dk. 61 Arda Köksal), Burak Asan, Bülent Cevahir, Melih Okutan (Dk. 77 Bregu)

GÖZTEPE: Ekrem Kılıçarslan, Emir Ortakaya, Gottwalt, Mesut Emre Kesik, Yasin Öztekin, Hüsamettin Yener (Dk. 46 Hasic), İsmail Köybaşı, Arslanagic (Dk. 45 Mihojevic), Mamah (Dk. 89 Atanga), Yalçın Kayan (Dk. 67 Palmer), Tijanic (Dk. 89 Emre Çolak)

GOL: Dk. 86 Landel (Penaltıdan) (Boluspor)

SARI KARTLAR: Dk. 18 Burak Asan (Boluspor) , Dk. 26 İsmail Köybaşı, Dk. 28 Mamah, Dk. 63 Mesut Emre Kesik (Göztepe)

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