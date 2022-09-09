Boluspor evinde tek golle kazandı

Spor Toto 1. Lig'in 5. haftasında Boluspor, konuk ettiği Göztepe'yi 1-0 yendi.
STAT: Bolu Atatürk
HAKEMLER: Oğuzhan Aksu, Kemal Elmas, Mehmet Akıncık
BOLUSPOR: Çağlar Şahin Akbaba, Oulare, Onur Ulaş, Landel, Hakan Bilgiç, Balde (Dk. 90 Posmac), Gökhan Alsan (Dk. 77 Eray Ataseven), Furkan Demir (Dk. 61 Arda Köksal), Burak Asan, Bülent Cevahir, Melih Okutan (Dk. 77 Bregu)
GÖZTEPE: Ekrem Kılıçarslan, Emir Ortakaya, Gottwalt, Mesut Emre Kesik, Yasin Öztekin, Hüsamettin Yener (Dk. 46 Hasic), İsmail Köybaşı, Arslanagic (Dk. 45 Mihojevic), Mamah (Dk. 89 Atanga), Yalçın Kayan (Dk. 67 Palmer), Tijanic (Dk. 89 Emre Çolak)
GOL: Dk. 86 Landel (Penaltıdan) (Boluspor)
SARI KARTLAR: Dk. 18 Burak Asan (Boluspor) , Dk. 26 İsmail Köybaşı, Dk. 28 Mamah, Dk. 63 Mesut Emre Kesik (Göztepe)