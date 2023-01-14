Boluspor, Manisa FK'yı 3 golle geçti

Spor Toto 1. Lig'in 20. haftasında Boluspor, sahasında karşılaştığı Manisa FK'yı 3-1 mağlup etti.
19. dakikada sol kanattan atak geliştiren Boluspor, Bülent Cevahir'in yakın direğe çektiği şutla gole çok yaklaştı.
31. dakikada Gakpa, ceza sahası içerisinde savunmanın müdahalesiyle yerde kalurken hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Gakpa, penaltı atışını gole çevirdi. 0-1
45+6. dakikada ceza sahası dışından serbest vuruş kazanan Boluspor'da topun başına Bregu geçti. Bregu'nun ceza sahası içerisine yaptığı ortaya kafa vuran Posmac topu filelere gönderdi. 1-1
51. dakikada gelişen Boluspor atağında ceza sahası içerisinde topla buluşan Bregu, topu filelere gönderdi. 2-1
54. dakikada Safa'nın pasında topla buluşan Bregu'nun şutu kaleciden dönerken, pozisyonu takip eden Dino Ndlovu meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 3-1
78. dakikada Manisa atağında ceza sahası içerisinde topla buluşan Adem Büyük'ün şutu az farkla dışarıya gitti.
Stat: Bolu Atatürk
Hakemler: Emre Kargın xx, Mehmet Kapluhan xx, Mehmet Ali Akkor xx
Boluspor: Çağlar Şahin Akbaba xx, Hakan Bilgiç xx, (Ercan Yazıcı dk. 90+5 ?), Onur Ulaş xx, Veaceslav Posmac xx, Bülent Cevahir xx, Melih Okutan x (Joel Ngandu Kayamba dk. 46 xx), Burak Asan (Safa Kınalı dk. 9 xx), Tugay Kaçar xx, Eray Ataseven xx, Dejvi Bregu xxx, (Mehmet Zahit Çınar dk. 86 ?), Ibrahima Balde x, (Dino Ndlovu dk.46 xxx)
Manisa FK: Muhammed Birkan Tetik xx, Muhammet Taha Şahin xx, Burak Altıparmak xx, Ayberk Karapo xx, David Domgjoni xx, Batuhan Kör xx, (Edgar Prib dk 55 xx, Marvin Gakpa xxx, Kadir Yurdakul xx, (Mehmet Uysal dk. 70 ?), Çağrı Giritlioğlu xx (Alioune Ba dk. 70 xx), Demba Diallo xx, Adem Büyük xx
Goller: Marvin Gakpa (dk. 32 pen.) (Manisa FK), Veaceslav Posmac (dk. 45+6), Dejvi Bregu (dk. 51), Dino Ndlovu (dk. 54) (Boluspor)
Sarı kartlar: Onur Ulaş, Tugay Kaçar (Boluspor) Çağrı Giritlioğlu (Manisa FK)