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Spor

Boluspor tek golle turladı

Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur maçında Boluspor, kendi evinde Fethiyespor ile oynadığı karşılaşmayı 1-0 kazandı.

19 Ekim 2022 Çarşamba 17:22 - Güncelleme:
Boluspor tek golle turladı
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Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda Spor Toto 1. Lig ekibi Boluspor, sahasında TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Fethiyespor'u 1 -0 yenerek, 4. tura yükseldi.

Stat: Bolu Atatürk

Hakemler: Batuhan Gültek, Barış Çiçeksoyu, Orhan Timurtaş

Boluspor: Selmani, Eray Ataseven, Bregu (Dk. 67 Ensar Bilir), Arda Köksal (Dk. 86 Tugay Kacar), Zahit Çınar, Batuhan İşçiler, Ozan Papaker, Ercan Yazıcı, Burak Asan, Melih Okutan (Dk. 46 Erdem Can Polat), Posmac

Fethiyespor: Murat Demir, Doğan Can Kılıç, Şahan Akyüz, Mustafa Apardı, Aykut Uluç (Dk. 62 Hanifi Özkök), İlyas Yılmazer, Burak Özduman (Dk. 86 Berk Günden), Halil Köçer, Berkin Taşkın (Dk. 46 Burak Başkaya) Onur Taha Takır, Cihan Kazan (Dk. 80 Oğuzhan Bayram)

Gol: Dk. 58 Ozan Papaker (Boluspor)

Sarı kart: Dk. 74 Eray Ataseven (Boluspor)

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