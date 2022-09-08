Boluspor transferi bitirdi

Boluspor Başkanı Savaş Abak, kulübün Karaçayır Mahallesi'nde bulunan tesislerinde düzenlediği basın toplantısında, ligin ilk 4 haftasını geride bırakan kırmız beyazlı takım hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Abak, Göztepe maçından alacakları 3 puanla ortalamalarının iyi olacağını belirterek, "Öncelikle transferlerimiz bitti. Kongrede ekonomiyi anlattım. Kimse böyle bir kadro beklemiyordu. Yönetimin özverisiyle oldu. İlk Manisa'ya gittik. 90. dakikada gol atarak 1-0 yendik. İçeride Gençlerbirliği maçına 3 puan için çıktık ama 25. dakikada kırmızı kart gördük. Daha sonra Altınordu maçında 75. dakikada 1-0 iken penaltıyı atamadık. Sonrasındaki pozisyonda atamadık. Onlar penaltı attı, 1-1 oldu. Yine penaltı kazandık ama olmadı. Belki nazarımız bu maçlarda çıkmıştır. Pendik'e gittik. Onların kadrosu da iyi. Pendik belki fiyat olarak bizim 3 katımızdır. Orada futbolcu kardeşlerim çok güzel oyun sergiledi ve 3 puanla döndük. 4 haftada 7 puan topladık. Yarın Göztepe maçında 3 puan alırsak 2 ortalama her zaman iyidir. Yarın ki hedefimiz 3 puan. Sonraki hafta bay geçiyoruz. 2 hafta sonra da milli maç arası var. O arada Gökhan Karadeniz toparlar. Kayamba'nın da cezası kalmaz. Takım biraz daha güçlenir. Göztepe karşısında 3 puan alırsak 5 maçta 10 puan çok iyi" dedi.