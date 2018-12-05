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Boluspor, Türkiye Kupası'nda Van Büyükşehir Belediyespor'u 5-1 mağlup etti

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında Boluspor sahasında Van Büyükşehir Belediyespor'u 5-1 yendi.

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Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Boluspor, sahasında TFF 3. Lig 2. Grup takımlarından Van Büyükşehir Belediyespor'u 5-1 mağlup ederek rövanş için büyük avantaj yakaladı.

Boluspor: 5 - Van Büyükşehir Belediyespor: 1

Stat: Bolu Atatürk

Hakemler: Sarper Barış Saka, Özgür Ertem, Soner Maraş

Boluspor: Gökhan Köstereli, Berkay Tolga Dabanlı, Umut Gündoğan, İsmail Haktan Odabaşı, Sebaihi, Uğur Akdemir, Mutlu Güler (Dk. 76 Guido Koçer), Özgür Can Özcan (Dk. 46 Hayrullah Bilazer), Dimov, Mustafa Batuhan Altıntaş, Burak Asan (Dk. 79 Akabueze)

Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar

Van Büyükşehir Belediyespor: Kadir Kahvecioğlu, Soner Birinci (Dk. 46 Oktay Aydın), Emre Toptan, Serdar Cansu, Mesut Saray, Ahmet Şahbaz, Burçak Özkanca, Güney Tutcuoğlu (Dk. 79 Bilal Özhan), Umut Koray Öz (Dk. 74 Çağrı Tekin), Barış Sağır, Sedat Komi

Teknik Direktör: Feyyaz Uçar

Goller: Dk. 54 Mutlu Güler, Dk. 57 ve Dk. 75 Mustafa Batuhan Altıntaş, Dk. 78 İsmail Haktan Odabaşı, Dk. 82 Billal Sebaihi (Boluspor); Dk. 80 Mesut Saray (Van Büyükşehir Belediyespor)

Sarı Kartlar: Dk. 31 Soner Birinci, Dk. 72 Burçak Özkanca (Van Büyükşehir Belediyespor)

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