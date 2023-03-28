Boluspor ve Samsunspor teknik direktörleri maçın ardında açıklamalarda bulundu

Spor Toto 1. Lig'in 29. haftasında Boluspor, konuk ettiği Samsunspor'a ikinci yarıda yediği gollerle 5-1 mağlup oldu. Maçın ardından her iki takımın teknik direktörleri basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Galibiyeti Samsunspor taraftarlarına armağan eden Samsunspor Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, "Oyuncularımla gurur duyuyorum. Gerçekten Boluspor gibi kendi sahasında önemli bir puan ortalaması tutturan ve güçlü bir takıma karşı hak ederek farklı bir galibiyet aldık. Bu bizim için çok önemli. Tabii ki bu galibiyeti buraya gelmek isteyip gelemeyen, ekran başında seyreden taraftarımıza, armağan etmek istiyorum" diye konuştu.

"ZİRVE YÜRÜYÜŞÜMÜZ HIZLI BİR ŞEKİLDE DEVAM EDİYOR"



Zirve yürüyüşünün hızlı bir şekilde devam ettiğini belirten Eroğlu, "Maça istediğimiz gibi başlayamadık. Biraz tutuk başladık. İlk gelen topta da kalemize golü gördük. Golden sonraki reaksiyonumuz, 15-20 dakikadan sonra artmaya başladı. Değişiklikler yaptık. O da ritmimizi daha da arttırdı. İlk yarı belki bulduğumuz net fırsatları değerlendirseydik 3-4 yapabilirdik skoru. Ama golün geleceği belliydi. İkinci yarı yine etkili başladık. 60. dakikaya kadar belki skor 3-1 oldu ama 2 tane de belki yüzde yüz, Çağlar'ın kurtardığı gol pozisyonu vardı. Maçı 5-1 kazandık. Bizim için deplasmanda kazanılan 3 puanın dışında farklı kazanılması da bu ligin en güçlü şampiyon adayı olmamızın da bir göstergesi. Geride 540 dakikamız var. Şu an baktığımızda en çok gol atan, en çok şut atan, en çok ceza sahasına giriş yapan çok güçlü bir takımız. Bunları devam ettirmek zorundayız. 16 maçtır kaybetmiyoruz. Zirve yürüyüşümüz hızlı bir şekilde devam ediyor" dedi.

"HEDEFİMİZDEN ŞAŞMADAN YOLUMUZA DEVAM EDECEĞİZ"



Alınan mağlubiyet sonrasında dik duracaklarını belirten Boluspor Teknik Direktörü Muzaffer Bilazer, "Kendi sahamızda kazanmak istediğimiz bir maçtı. Maça plan olarak da doğru başladık. İstediğimiz şeyler de oldu. Hem skor avantajını yakaladık. Hem de arka tarafta biraz daha fazla pas yapmamız gerekiyordu. Onda bir eksiğimiz kaldı ilk yarı. Ama skoru da artırabilirdik. Maalesef ilk yarı olmadı ama 1-0 önde kapattığımız bir maçın ikinci yarısında bambaşka bir senaryo oluştu. Özelikle merkezden 2 tane top kaybıyla biri gol oldu öbürü de hem penaltı hem kırmızı kart. Bir anda maçın senaryosu başka bir boyuta evrildi. Fazlasıyla motive olduğumuz iyi hazırlandığımız bir müsabakada bu şekilde bir kayıp tabi bizim oldukça canımızı sıktı. Ama yine dik durup yolumuza devam edeceğiz. Sadece üzüldüğüm nokta çok iyi oynadığımız, çok rahat kazanabileceğimiz, Samsunspor'a da bütün zorlukları çıkardığımız, önde baskıyı doğru yaptığımız bir maçın ikinci yarısında maçın bu noktaya gelmesi hem benim hem oyuncularım adına üzücü. Fakat yine dik durup hedefimizden şaşmadan yolumuza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.