İSTANBUL 28°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Ağustos 2022 Cumartesi / 16 Muharrem 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    17,9331
  • EURO
    18,4099
  • ALTIN
    1039.38
  • BIST100
    2864.25
Spor

Boluspor yeni sezonu 3 puanla açtı

Boluspor, Spor Toto 1. Lig'in ilk hafta mücadelesinde deplasmanda konuk olduğu Manisa FK'yı 1-0 mağlup etti.

AA13 Ağustos 2022 Cumartesi 19:46 - Güncelleme:
ABONE OL

Spor Toto 1. Lig'in ilk haftasında Boluspor, deplasmanda Manisa FK'yi 1-0 mağlup etti.

STAT: Mümin Özkasap

HAKEMLER: Adem Cinek, Cemal Alpay, Mehmet Şengül

MANİSA FK: Muhammed Birkan Tetik, Ayberk Karapo, Ba, Domgjonas, Çağrı Giritlioğlu, Nizamettin Çalışkan (Dk. 75 Hakan Barış), Burak Altıparmak (Dk. 71 Prib), Gakpa (Dk. 75 Adem Büyük), Erhan Çelenk (Dk. 62 Batuhan Kör), Grezda (Dk. 46 Selim Ilgaz), Diallo

BOLUSPOR: Çağlar Şahin Akbaba, Hakan Bilgiç, Oulare, Onur Ulaş, Bülent Cevahir (Dk. 90+3 Batuhan İşçiler), Burak Asan, Landel, Bregu (Dk. 62 Ercan Yazıcı), Gökhan Alsan (Dk. 46 Kayamba), Gökhan Karadeniz (Dk. 77 Tugay Kacar), Furkan Demir (Dk. 46 Balde)

GOL: Dk. 90+1 Balde (Boluspor)

SARI KARTLAR: Dk. 38 Ayberk Karapo, Dk. 82 Hakan Barış (Manisa FK), Dk. 45+2 Gökhan Alsan, Dk. 66 Balde (Boluspor)

KIRMIZI KART: Dk. 54 Oulare (Boluspor)

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.