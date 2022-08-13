Boluspor yeni sezonu 3 puanla açtı

Spor Toto 1. Lig'in ilk haftasında Boluspor, deplasmanda Manisa FK'yi 1-0 mağlup etti.
STAT: Mümin Özkasap
HAKEMLER: Adem Cinek, Cemal Alpay, Mehmet Şengül
MANİSA FK: Muhammed Birkan Tetik, Ayberk Karapo, Ba, Domgjonas, Çağrı Giritlioğlu, Nizamettin Çalışkan (Dk. 75 Hakan Barış), Burak Altıparmak (Dk. 71 Prib), Gakpa (Dk. 75 Adem Büyük), Erhan Çelenk (Dk. 62 Batuhan Kör), Grezda (Dk. 46 Selim Ilgaz), Diallo
BOLUSPOR: Çağlar Şahin Akbaba, Hakan Bilgiç, Oulare, Onur Ulaş, Bülent Cevahir (Dk. 90+3 Batuhan İşçiler), Burak Asan, Landel, Bregu (Dk. 62 Ercan Yazıcı), Gökhan Alsan (Dk. 46 Kayamba), Gökhan Karadeniz (Dk. 77 Tugay Kacar), Furkan Demir (Dk. 46 Balde)
GOL: Dk. 90+1 Balde (Boluspor)
SARI KARTLAR: Dk. 38 Ayberk Karapo, Dk. 82 Hakan Barış (Manisa FK), Dk. 45+2 Gökhan Alsan, Dk. 66 Balde (Boluspor)
KIRMIZI KART: Dk. 54 Oulare (Boluspor)