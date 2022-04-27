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Spor

Boluspor Yönetimi istifa etti

Spor Toto 1. Lig takımlarından Beypiliç Boluspor'un kulüp başkanı Abdullah Abat ve yönetim kurulu üyeleri görevlerinden ayrıldı.

AA27 Nisan 2022 Çarşamba 16:38 - Güncelleme:
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Abat, yaptığı yazılı açıklamada, başkanlık görevini geçen yıl bırakma ve istifa etme talebine rağmen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın bir sezon daha devam etmelerini ısrarla rica ettiğini anımsattı.

Gelinen son süreçte Başkan Özcan'dan özür dileyerek 22 Nisan'da görevinden istifa ettiğini kendisine bildirdiğini aktaran Abat, "Çok geç kalmamak adına ben ve yönetim kurulu arkadaşlarım, iki yıllık süreçte hem ekonomik hem de mental olarak çok yıpranmış olup, görevimizden istifa ettiğimizi, kulüp yönetimini ve anahtarlarını görevi aldığımız adrese iade ettiğimizi beyan ederiz." ifadelerini kullandı.

Abat, kalan 4 maçta takımın alacağı puanlarla gelecek sezonlarda ekonomik ve sportif anlamda daha başarılı olacağına inançlarının tam olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Boluspor Kulübünün bugünden itibaren başta Belediye Başkanı Tanju Özcan öncülüğünde seçilmiş ve atanmışlar olarak hep birlikte yeni heyecan ve dinamizm kazanması gerekir. En baştan beri yeterli maddi desteği alamayan ve verilen sözlerle bugüne kadar oyalanan, yılan hikayesine dönen, maddi destek vaatlerinin hiçbirinin tutulmadığı, dayanacak maddi ve psikolojik gücü kalmayan bir başkan ve yönetim kurulu olarak görevlerimizden istifa ediyoruz. Şimdiye kadar yeterli desteğin sağlanamadığı iki yıllık süreci unutup son dört maçta en fazla maddi ve manevi desteği hissettirip, Boluspor takımının ligdeki yerini sağlamlaştırmaları gerekmektedir."

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