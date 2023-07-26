Boluspor'da hazırlıklar devam ediyor

Trendyol 1. Lig takımlarından Boluspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Turgay Altay yönetiminde kulübün Karaçayır Mahallesi'ndeki tesislerinde idmana çıkan kırmızı-beyazlı ekip, koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan çalışmayı yarı sahada çift kale maçla tamamladı.

Bolu temsilcisinin kalecisi Çağlar Şahin Akbaba, antrenman sonunda gazetecilere, güzel geçen kamp süreci yaşadıklarını, takım oyunu anlamında güzel gelişmeler kaydettiklerini belirtti.

"Bu sene kendi oyun mantalitemizi yerleştirip güzel bir oyun sergileyeceğimizi düşünüyorum." diyen Akbaba, yeni bir oyun şablonu üzerinde çalıştıklarını anlattı.

Akbaba, bu şablonu yerleştirmenin kolay olmadığını vurgulayarak, "Bu tabii ki zaman istiyor. Sezon başında başlamamız avantaj oldu. Ufak tefek hatalar oluyor, onları da çözüyoruz, oyunun içinde. Ben bu sene her şeyin bizim için iyi olacağını düşünüyorum. Taraftarın da hem anlayışını bekliyorum hem de daha büyük zevk alacaklarını düşünüyorum." dedi.