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Boluspor'da Orhan Kaynak dönemi

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Boluspor, teknik direktör Orhan Kaynak ile sezon sonuna kadar anlaşmaya vardı.

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Karaçayır Mahallesi'ndeki kulüp tesislerinde düzenlenen imza törenine,  Boluspor Kulübü Başkanı Necip Çarıkcı, teknik direktör Orhan Kaynak, yöneticiler  ve yardımcı antrenörler katıldı.
 
Törende konuşan Çarıkcı, bir hafta önce teknik direktör Sait  Karafırtınalar ile karşılıklı anlaşarak yolları ayırdıklarını hatırlatarak, "Bu  süre içerisinde altyapı hocalarımızla Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray  maçına, ligde de Tetiş Yapı Elazığspor maçına çıktık. Altyapı hocalarıma teşekkür  ediyorum. Bizi iki maçta en iyi şekilde temsil ettiler." diye konuştu.
 
Çarıkcı, teknik direktör Orhan Kaynak ile görüştüklerini dile  getirerek, "Görüşme sonucunda da Orhan Kaynak hocamızla sezon sonuna kadar  anlaştık. İnşallah Ümraniyespor maçı ile de bir seriye başlamak istiyoruz."  ifadelerini kullandı.
 
Transfer çalışmalarına da değinen Çarıkcı, transfer konusunda  görüşmelerin sürdüğünü, perşembe gününe kadar istenilen transferlerin  yapılacağını kaydetti.
 
Teknik direktör Orhan Kaynak ise sezon sonuna kadar Boluspor'un  hedefleri doğrultusunda çalışma yapacağını belirterek, "Bu hedefe ulaşmak tek  başına olmuyor. Oyuncularımız ve taraftarlarımızın katkılarıyla bu hedefe  ulaşırız. Birlikteliğe önem veren bir ekibiz. Tek başına hiç kimsenin başarılı  olamayacağını düşünerek, bunu da oyuncu arkadaşlarımıza hissettirerek, sezon  sonunda mutlu sonu görmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
 
Kaynak, kulübün şartları doğrultusunda ihtiyaç olan yerlere 3 ya da 4  transfer yapmayı düşündüklerini sözlerine ekledi. (AA)

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