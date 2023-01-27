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Spor

Boluspor'dan iki transfer birden

Spor Toto 1. Lig takımlarından Boluspor, Adana Demirspor'dan ayrılan Berk Yıldız ve Menemen FK'da forma giyen Kerem Paykoç'u kadrosuna kattı.

AA27 Ocak 2023 Cuma 00:27 - Güncelleme:
Boluspor'dan iki transfer birden
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Dyorex Boluspor, Berk Yıldız ve Kerem Paykoç ile 2,5'er yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Adana Demirspor forması giyen Berk Yıldız ve Menemen FK'den Kerem Paykoç ile 2,5'er yıllık anlaşma sağlandığı belirtildi.

BERK YILDIZ'IN ADANA DEMİRSPOR PERFORMANSI

Bu sezon Adana Demirspor formasıyla 9 maçta toplam 178 dakika süre alan Berk Yıldız, 1 asistle skora etki edebildi.

KEREM PAYKOÇ'UN BOLUSPOR KARNESİ

Kerem Paykoç ise formasını giydiği Menemen FK'da şu ana kadar 6 resmi maça çıktı ve bunların 5'inde ilk 11'de yer aldı. Toplam 396 dakika süre alan 19 yaşındaki oyuncu, skora etki edemedi.

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