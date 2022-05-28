İSTANBUL 27°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Mayıs 2022 Cumartesi / 27 Sevval 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    16,192
  • EURO
    17,4658
  • ALTIN
    965.283
  • BIST100
    2438.84
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Boluspor'un yeni başkanı Savaş Abak oldu
Spor

Boluspor'un yeni başkanı Savaş Abak oldu

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Boluspor'da genel kurulda yapılan oylamayla eski yönetimin mali idari tablosu ibra edilmedi ve Savaş Abak başkan seçildi.

IHA28 Mayıs 2022 Cumartesi 18:54 - Güncelleme:
ABONE OL

Spor Toto 1. Lig takımlarından Beypiliç Boluspor Kulübünün genel kurulunda başkanlığa Savaş Abak getirildi.

Kulübün Karaçayır Mahallesi'ndeki halı saha tesislerinde gerçekleştirilen kongrede, tek listeyle seçime gidildi.

Eski yönetimin mali idari tablosunun ibra edilmediği kongrede yapılan açık oylamada, Savaş Abak başkanlığındaki yönetim kurulu göreve getirildi.

Ayrıca kongrede Boluspor'un şirketleşmesi için yeni yönetime yetki verildi.

Kongreye, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, eski belediye başkanlarından Necdet Gören, kulübün eski başkanları, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, delegeler ve taraftarlar katıldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.