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Spor

Boluspor'un yeni teknik direktörü belli oldu

Spor Toto 1. Lig takımlarından Dyorex Boluspor, teknik direktör Muzaffer Bilazer ile anlaşma sağladı.

IHA1 Mart 2023 Çarşamba 13:30 - Güncelleme:
Boluspor'un yeni teknik direktörü belli oldu
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Spor Toto 1. Lig takımlarından Boluspor'da görevinden istifa eden ve Bucaspor ile anlaşan Sait Karafırtınalar'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna Muzaffer Bilazer getirildi. Kırmızı-beyazlı ekip, son olarak Erzurumspor'u çalıştıran Bilazer ile sezon sonuna kadar anlaştı. Muzaffer Bilazer'in yardımcılıklarını Atacan Öztürk, Onat Çetin, Mutlu Dervişoğlu ve Yasin Kum yapacak.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Teknik Direktör Muzaffer Bilazer ile sezon sonuna kadar anlaşma sağladı. 20 Haziran 1977 Trabzon doğumlu olan Bilazer, antrenörlük kariyerine Akçaabat Sebatspor'da başladı. Bilazer sırasıyla Trabzonspor, Karabükspor, Kayserispor, Akhisarspor, Fatih Karagümrük ve Erzurumspor takımlarında görev alırken, Türkiye U21 Milli Takımı'nda Yardımcı Antrenör ve Türkiye U20 Milli Takım Teknik Direktörlük görevlerinde bulundu" ifadeleri kullanıldı.

  • Boluspor
  • Muzaffer Bilazer
  • Sait Karafırtınalar

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