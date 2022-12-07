Bono: Ben elimden geleni yaptım

İspanya karşısında kurtardığı iki penaltıyla maçın kahramanı olan Fas kalecisi Bono, karşılaşmayı değerlendirdi.

31 yaşındaki file bekçisi penaltı kurtarmanın hem şans hem de sezgi gerektirdiğini söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

Takım 120 dakika boyunca inanılmaz bir iş çıkardı. Topa sahip olmayı seven bir takıma karşı konsantre ve hatasız şekilde oynadık. Böyle bir takıma karşı oynamak gerçekten çok zordu. Penaltılara gelirsek, penaltı kurtarmanın bir kısmı sezgiler bir kısmı da şanstır. Ben elimden geleni yaptım. Bir sonraki maçta da aynısını yapabilmek için çalışmaya devam edeceğiz.