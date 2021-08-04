Star.com.tr 4 Ağustos 2021 Çarşamba 21:10 - Güncelleme: 4 Ağustos 2021 Çarşamba 21:10

Geçtiğimiz sezonu İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'da tamamlayan milli futbolcu Ozan Kabak bonservisinin bulunduğu Schalke 04'e geri döndü. Alman ekibinin Bundesliga'dan bir alt kümeye düşmesiyle ekonomik zorluğa girmesinden dolayı Ozan Kabak'ı satış listesine koymuştu. Gelen teklifleri değerlendiren Schalke henüz hiç bir takım ile anlaşma sağlayamadı. Almanya basınından Ozan için ilginç bir iddia ortaya atıldı.

OZAN KABAK İLE SCHALKE 04 ARASINDA KRİZ!



Almanya medyasından Constantin Eckner'in haberine göre Schalke 04 Ozan Kabak'ın maaşını ödeyecek durumda değil. Dolayısıyla iki taraf arasında kriz yaşanıyor. Alman medyasının iddiasına göre Schalke 04 bonservisiyle satamadığı Ozan Kabak'ı serbest bırakabilir.

LEICESTER CITY BEKLEYİŞTE



İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City'nin Ozan Kabak ilgisi devam ediyor. Bonservis konusunda Schalke 04 ile anlaşamayan İngiliz ekibi Ozan Kabak'ın kulübüyle olan sorununu çözmesini bekliyor. Leicester City Teknik Direktörü Brendan Rodgers'ın takımında ısrarla görmek istediği Ozan için girişimler devam ediyor.

AĞUSTOS BİTMEDEN FESHEDEBİLİR



Son olarak alman gazeteci Eckner şunları ekledi: Schalke, Ozan Kabak'ın yeni bir kulüp bulması için ağustos ayının sonundan önce sözleşmesini feshedebilir.