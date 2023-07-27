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Spor

Bonservisi belli oldu! Fenerbahçe, Nicolas Dominguez transferi için gaza bastı

Transfer çalışmalarına hız kesmeden devam eden Fenerbahçe, maaş teklifiyle Nicolas Dominguez'i ikna etti; Bologna ile pazarlıklar ise daraldı. İşte detaylar...

27 Temmuz 2023 Perşembe 11:40 - Güncelleme:
Bonservisi belli oldu! Fenerbahçe, Nicolas Dominguez transferi için gaza bastı
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Fenerbahçe'nin Nicolas Dominguez için Bologna ile transfer görüşmeleri devam ediyor.

Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre; Fenerbahçe, Nicolas Dominguez için Bologna'ya son olarak 10 milyon euro ve sonraki satıştan yüzde 10 teklif etti. Yeni transferler için kaynak arayan ve şu ana kadar sadece 3 milyon euro'luk satış yapabilen Bologna ise 20 milyon euro bedelden aşağı inerek 12 milyon euro ve sonraki satıştan yüzde 30 istedi.

İki taraf arasındaki görüşmelerin devam ettiği ve anlaşmanın kısa sürede sağlanabileceği vurgulandı.

DOMINGUEZ FENERBAHÇE'YE EVET DEDİ

İtalya'dan Edin Dzeko ve Rodrigo Becao'yu alan Fenerbahçe'nin Nicolas Dominguez'e 3 milyon euro maaş teklif ettiği ve Arjantinli oyuncunun bu teklifi kabul ettiği de belirtildi.

NICOLAS DOMINGUEZ KİMDİR?

Futbola Velez Sarsfield altyapısında başlayan Nicolas Dominguez, 2019 yazında 8.45 milyon euro bedelle Bologna'ya transfer oldu.

Serie A'da 103 maça çıkan 25 yaşındaki Arjantinli merkez orta saha Dominguez, 4 gol atıp 6 asist yaptı.

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