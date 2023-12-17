Sarı-Lacivertli ekibin geçtiğimiz yaz transfer döneminden beri kadrosunda görmek istediği yıldız oyuncu için artık sıcak saatlere girildi. İki takım arasında bir anlaşmanın sağlanmasına kesin gözüyle bakılıyor. Yıldız oyuncu için ödenecek bonservis bedeli bile belli oldu.

TÜM REFERANSLAR OLUMLU YÖNDE



Fenerbahçe'nin süperstarı Edin Dzeko, kendisi gibi Boşnak olan vatandaşı Rade Krunic'in transferinde en az kulübü kadar mesai harcıyor. Krunic'e hem takım hem de Türkiye hakkında son derece olumlu yorumlarda bulunan Dzeko, Milli Takım'dan arkadaşını Sarı-Lacivertli formayla görmek istiyor. Ayrıca Krunic'in, yakın arkadaşı Dusko Tosic'i de arayarak, İstanbul hakkında bilgiler aldığı ifade ediliyor.

TÜRKİYE'YE GELMEK İSTİYOR!



Sarı-Lacivertliler'in sezon başında transferini çok istediği Rade Krunic için ısrarı devam ediyor. Yaz transfer döneminde Krunic'le her konuda anlaşan Fenerbahçe, Milan engeline takılmıştı. İtalyanların teknik direktörü Stefano Pioli, Krunic'i takımda tutmak istediği için Boşnak yıldızın transferi gerçekleşmemişti. Ancak Kanarya, orta sahasını kuvvetlendirmek ve şampiyonluk yolunda daha güçlü olmak adına bir kez daha 30 yaşındaki oyuncu için girişimlerini hızlı bir şekilde sürdürüyor. Yaz döneminde yıllık 3 milyon Euro'dan anlaşma sağlanan Krunic'in de Türkiye'ye gelme isteğinin devam ettiği konuşuluyor.

HENÜZ RESMİ TEKLİF YOK



İki kulübün masaya oturarak, Boşnak futbolcu konusunda önümüzdeki Ocak ayı için anlaşma sağlayacağı öne sürülüyor. Kanarya'nın, Milano temsilcisine henüz resmi teklif yapmadığı öğrenilirken, Milan'ın ise bonservis beklentisinin yaklaşık 6 milyon Euro civarında olduğu bildirildi. Kırmızı-Siyahlılar'da bu sezon 4'ü Şampiyonlar Ligi olmak üzere toplamda 14 karşılaşmaya çıkan Krunic'in kontratı 2025 yılında bitiyor. Fenerbahçe'nin Sportif Direktörü Mario Branco'nun, bu transferle ilgili olarak İstanbul-Milano arasında temaslarını tüm hızıyla sürdürdüğü belirtildi.