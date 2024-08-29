Trabzonspor, Clermont'tan Muhammed Cham ile 4+1 yıllık sözleşme imzalandığını KAP'a bildirdi
Muhammed Cham ile 4+1 yıllık anlaşma sağlandığı açıklandı. Yıldız oyuncu için Clermont'a sözleşme fesih bedeli olarak 4 taksitle 4 milyon euro ödenecek.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Muhammed Cham'ın kulübümüze kesin transferi konusunda Clermont ve oyuncunun kendisi ile anlaşma sağlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.
İŞTE TRANSFER PAYLAŞIMI
"Beni seveni ben de severim."— Trabzonspor (@Trabzonspor) August 29, 2024
Yeni evine hoş geldin ❤️��
Muhammed Cham | #17 pic.twitter.com/I5aX2uTHlZ