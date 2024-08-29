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Spor

Bonservisi belli oldu! Trabzonspor, Muhammed Cham transferini açıkladı

Trabzonspor, Muhammed Cham'ı kadrosuna kattığını duyurdu. Yıldız oyuncu ile 4+1 yıllık anlaşma sağlandığı açıklandı.

29 Ağustos 2024 Perşembe 14:38 - Güncelleme:
Bonservisi belli oldu! Trabzonspor, Muhammed Cham transferini açıkladı
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Trabzonspor, Clermont'tan Muhammed Cham ile 4+1 yıllık sözleşme imzalandığını KAP'a bildirdi

Muhammed Cham ile 4+1 yıllık anlaşma sağlandığı açıklandı. Yıldız oyuncu için Clermont'a sözleşme fesih bedeli olarak 4 taksitle 4 milyon euro ödenecek.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Muhammed Cham'ın kulübümüze kesin transferi konusunda Clermont ve oyuncunun kendisi ile anlaşma sağlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

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