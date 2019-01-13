Bonservisimi verin gideyim
BEŞİKTAŞ’IN Alanyaspor’dan 3.5 milyon euroya transfer ettiği Vagner Love bir kez daha ayrılık noktasında.
- StarSpor
BEŞİKTAŞ’IN Alanyaspor’dan 3.5 milyon euroya transfer ettiği Vagner Love bir kez daha ayrılık noktasında. Sambacı, Siyah-Beyazlı yönetime başvurup, “Bonservimi verin gideyim. 5 aydır maaş alamıyorum. FIFA’ya gidersem önümüzdeki 18 aylık maaşımı da ödersiniz” dediği öğrenildi.
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