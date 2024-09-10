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Spor

Bonservisini bile duyurdular! Cimbom, Nicola Zalewski'de mutlu sona ulaştı

Galatasaray, kadrosunu güçlendirmek için harekete geçti. Sarı kırmızılı ekip, Roma'da forma giyen Nicola Zalewski ile 4 yıllık anlaşma sağladı.

10 Eylül 2024 Salı 19:05 - Güncelleme:
Bonservisini bile duyurdular! Cimbom, Nicola Zalewski'de mutlu sona ulaştı
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Galatasaray'da kanat ve orta saha takviyesi için çalışmalar yoğun şekilde sürüyor.

TRT Spor'un haberine göre; Galatasaray, Nicola Zalewski transferini bitirmek üzere. Haberde, 4 yıllık sözleşme imzalanmasının beklendiği kaydedildi.

GALATASARAY'IN TEKLİFİ

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan haberde Galatasaray'ın Roma'ya Zalewski için sunduğu teklifin 8 milyon euro bonservis ve 3 milyon euro bonus şeklinde olduğu belirtildi.

OYUNCUYA YAPILAN TEKLİF

Corriere dello Sport, Galatasaray'ın Zalewski'ye 4 yıllık sözleşme ve yıllık 2 milyon euro net ücret önerdiğini duyurdu. Roma'da yıllık 350 bin euro kazanan Zalewski, Galatasaray'ın 2 milyon euro'luk teklifine karşın 2.5 milyon euro maaş istedi.

YÖNETİMDEN ÇIKARMA

Galatasaray yönetimi, Nicola Zalewski'nin transfer görüşmelerini ilerletmek üzere İtalya'ya gitti.

KONTRATIN SON YILINDA

Güncel piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösterilen Nicola Zalewski'nin Roma ile sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.

ROMA PERFORMANSI

2021 yılından bu yana Roma'nın A takımında forma giyen Zalewski, İtalyan ekibinde çıktığı 109 maçta 2 gol attı ve 7 asist yaptı.

ALTERNATİFİ DE HAZIR

Öte yandan Calciomercato'nun haberine göre; Galatasaray, Nicola Zalewski, Galatasaray'dan 2.5M€ maaş istedi, Galatasaray ise 2M€ + bonus önerdi. Galatasaraylı yöneticiler Roma'ya gelerek bu transferi bitirmeyi hedefliyor ancak şartlarda anlaşılamaması durumunda Galatasaray, Lazio'dan Luca Pellegrini'yi gündemine alacak.

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