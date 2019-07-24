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Bony favori, Remy sürpriz

Trabzonspor golcü arayışlarında önceliği Swensea’den ayrılan Fildişi Sahilli forvete verdi. Bony’de pürüz çıkması halinde Bordo-Mavililer, Lille’de forma giyen Remy’le yönelecek.

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BAŞKAN Ahmet Ağaoğlu’nun forvet için verdiği süre bugün doluyor. Trabzonspor’un patronu geçen hafta yaptığı açıklamada, “Forvet transferini çarşamba ya da perşembe günü duyuracağız” demişti. Bugün bu konudaki açıklamanın yapılması beklenirken Bordo-Mavililer’in forvet için listesindeki ilk adayın Swensea ile olan sözleşmesi sona eren Wilfried Bony olduğu öğrenildi. Geçen sezon Katar ekibi Al Arabi’de kiralık olarak görev yapan 30 yaşındaki Fildişi Sahilli oyuncu ile yapılan görüşmelerin olumlu geçtiği ancak henüz neticelenmediği belirtildi. Trabzonspor yönetimi Bony’yi ikna edemezse Lille formasını giyen Loc Remy için devreye girecek. Kulübü ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Fransız futbolcu için Karadeniz ekibinin kiralama teklifi yapacağı belirtildi.

MSB´den Doğu Akdeniz paylaşımı

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