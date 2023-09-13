Booker, 2024'te ABD Milli Takımı için ''rol adamı'' olmaya hazır!

Phoenix Suns'ın yıldızı Devin Booker, 2024 Paris Olimpiyatları'nda ABD Milli Takımı için "rol adamı" olmakla bir sorunu olmadığını ima etti.

Washington Wizards forveti Kyle Kuzma'nın, ABD Milli Takımı'nın 2024 Paris Olimpiyatları'nda altın madalyayı hedefliyor olması durumunda NBA yıldızlarının daha küçük rolleri kabul etmeleri gerektiğini tweet atması sonrası, Booker bu rol için gönüllü olduğunu ifade etti.

Geçtiğimiz sezon 27,8 sayı, 5,5 asist, 4,5 ribaund ve 1,0 top çalma ortalamaları yakalamış olan Suns yıldızı, ülkesi için rol adamı olmaya hazır olduğunu "Ben varım." sözleriyle dile getirdi.

The Athletic'ten Shams Charania ve Joe Vardon, Los Angeles Lakers yıldızı LeBron James'in bir Olimpiyat turnuvasında daha oynamak istediğini ve Stephen Curry, Kevin Durant, Jayson Tatum, Anthony Davis ve Draymond Green gibi oyuncuları önümüzdeki yıl için ABD kadrosuna katma çalışmalarına başladığını bildirmişlerdi.