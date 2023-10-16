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Spor

Bora Aydınlık: Buraya gelmek benim için bir meydan okuma

Yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den Hull City'e kiralık olarak gönderilen genç yıldız Bora Aydınlık İngiliz basınına özel açıklamalarda bulundu.

16 Ekim 2023 Pazartesi 17:01 - Güncelleme:
Bora Aydınlık: Buraya gelmek benim için bir meydan okuma
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Fenerbahçe'den Hull City'ye kiralık olarak transfer olan Bora Aydınlık, İngiliz basınına açıklamalarda bulundu.

18 yaşındaki futbolcu, "Kendim için top bendeyken yetenekli bir oyuncu olduğumu söyleyebilirim. En iyisi olmadığımı biliyorum ama yetenekli bir futbolcuyum. Çalım atmayı, bire bir oynamayı, orta yapmayı ve skorbordda yer almayı seviyorum. Zenit maçında (Fenerbahçe döneminde oynanan hazırlık maçında) oyuna girdiğimde olduğu gibi, oyunu değiştirebileceğimi düşünüyorum. Tempo açısından ve savunmayı geriye çekerek sahadaki oyunu değiştirebileceğimi düşünüyorum" dedi.

"BURAYA GELMEK BİR MEYDAN OKUMA"

Hull City'de şu ana kadar forma giyemeyen genç oyuncu, "Her oyuncunun aynı şeyi düşündüğünü biliyorum ama ben söylediklerimi yapabileceğimi göstermek için şansımı bekliyorum. Kendime oldukça güveniyorum ve her zaman da güveneceğim. Buraya gelmem, Championship'te oynayabileceğime dair kendim için bir meydan okuma" sözlerini kullandı.

Bora Aydınlık sözlerine, "Gerçekten iyi bir kadromuz ve iyi bir menajerimiz var. Herkes bize yardımcı oluyor ve bu yıl başarılı olmamızı istiyor. Bence Premier Lig'e yükselebilmek için gerçekten iyi bir şampiyonluk adayı olacağız" diye devam etti.

18 yaşındaki oyuncu son olarak, "Her fırsat önemlidir ve her gün karşınıza bir fırsat çıkmaz. Hayatınız boyunca onun için çalışmalısınız ve eğer fırsat gelir ve değer verirseniz, bir yıldız olursunuz. Eğer gelmezse, sadece gidersiniz. Kulübün bana güvendiğini biliyorum. Ben de kulübe güveniyorum. Bu yüzden mücadeleye hazır olduğum sürece daha birçok fırsatın geleceğini biliyorum" sözlerini sarf etti.

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