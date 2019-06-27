‘Borç batağını kuruturuz’

FUTBOL Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Türk futbolunu daha iyi günlerin beklediğini söyledi. Federasyon başkanlığına seçildikten sonra hızlı bir şekilde çalışmalara başladıklarını vurgulayan Özdemir, “Türk futbolunun birçok sorunu var. Bunlardan en önemlilerinden birisi de maddi sıkıntılar. Önceliği buna verdik” diye konuştu.

YASAL DÜZENLEMELER TAMAM

Bankalar Birliği ile yapılan yapılandırma çalışmalarına hız verdiklerini vurgulayan Özdemir, “Öncelikle kulüplerin tescil yönetmeliğini değiştirerek, bu konuda gerekli düzenlemeleri yaptık. Bundan sonra Bankalar Birliği ve kulüpler biraraya gelerek yenilenen yönetmelik ışığında anlaşmalarını yapacaklar ve böylece borç sarmalı karşısında gereken adımları atacaklar” ifadesini kullandı.

ALT YAPI DA ÇOK ÖNEMLİ

TFF Başkanı Özdemir şöyle devam etti: “Attığımız adımlar kulüplerimizin kurtuluşu için büyük önem taşıyor. Borç yapılandırması ve diğer tedbirlerle, kulüplerin mali problemlerini çözeceğiz. Ardından diğer sorunlarla ilgili gereken adımlar atılacak. Alt yapıları işler hale getirmek de önceliklerimiz arasında. Kimse merak etmesin Türk futbolu kısa sürede hak ettiği yerlere mutlaka gelecek.”