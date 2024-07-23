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Spor

Bordeaux borç batağına düştü! Kulüp kapatılabilir

Fransa'nın köklü kulüplerinden Bordeaux, ekonomik olarak zor bir süreç yaşıyor. Ligue 2 ekibinin, borçlarından dolayı kapatılacağı iddia öne sürüldü.

23 Temmuz 2024 Salı 00:42 - Güncelleme:
Bordeaux borç batağına düştü! Kulüp kapatılabilir
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Fransa'nın köklü kulübü Bordeaux, oldukça zorlu günler yaşıyor.

Finansal borçlar sebebiyle satışa çıkarılan kulübün satışının iptal olması sebebiyle Fransız ekibi kabus gibi bir senaryo yaşamaya başladı.

KULÜP KAPATILABİLİR

L'Equipe'in haberine göre; kulübün satışının 48 saat içinde gerçekleşmemesi durumunda Bordeaux'nun amatör kümeye düşürülmesi veya tamamen kapatılması gibi iki seçenek bulunuyor.

Gelişmeler üzerine açıklamalarda bulunan Bordeaux efsanesi Alaine Giresse, "Üzücü, hayal kırıklığı, hayal edilemez. Her şey... Bir kulübün inişleri ve çıkışları olabilir. Biz düşmemek için oynadık. Ama şimdi, bunun ötesine geçtik. Çok ama çok dipteyiz. Bunun bu kulübün başına gelebileceğini düşünmemiştim. Kaçınılmaz olarak kötü seçimlerden oluşan bir döngü vardı ve geldiğimiz nokta bu. Her açıdan hatalıyız." ifadelerini kullandı.

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