Akşam 27 Şubat 2022 Pazar 14:17 - Güncelleme: 27 Şubat 2022 Pazar 14:18

Sezon sonunda Mostafa Mohamed ile Galatasaray'ın yolları ayrılabilir. Bordeaux'ya transferi son saniyede yatan Mostafa Mohamed için Fransız ekibi bir kez daha Galatasaray'ın kapısını çalacak.

Hatırlanacağı üzere Galatasaray ile Bordeaux, Mostafa Mohamed transferi için sezon başında anlaşma sağlamış ancak Sarı-Kırmızılıların Zamalek ile yaşadığı ihtilaf sebebiyle transfer gerçekleşmemişti.

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MOSTAFA MOHAMED, BORDEAUX'NUN KAPISINDAN DÖNMÜŞTÜ

Galatasaray, Mostafa Mohamed'in transferi için Bordeaux ile 2021-22 sezonu başında 6 milyon euro bonservis ve sonraki satıştan yüzde 10 pay karşılığında anlaşma sağlamıştı. Hatta Bordeaux, Mostafa Mohamed'i Fransa'ya getirerek sağlık kontrollerinden dahi geçirmişti ancak Galatasaray'ın Zamalek ile yaşadığı ihtilaf sebebiyle transfer gerçekleşmemişti.

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"SEZON SONUNA KADAR GALATASARAY'DAYIM" DEMİŞTİ

Mısırlı forvet transferin son saniyede yatmasının ardından yaptığı açıklamada "Milli takımdan izinli olarak Fransa'ya gittim. Sağlık kontrolünden geçtim ama transfer son anda iptal oldu. Galatasaray ile Zamalek arasında bir anlaşmazlık olduğunu öğrendim. Bu sezon sonuna kadar Galatasaray'da devam edeceğim" ifadelerini kullanmıştı.

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BORDEAUX'NUN MOSTAFA MOHAMED TEKLİFİ

Akşam'ın haberine göre; Bordeaux'nun Mostafa Mohamed için yaklaşık yine aynı rakamla sezon sonunda Galatasaray'ın kapısını çalacağı öne sürülürken, Fransız ekibinin Ligue 1'den düşmemesi halinde transferin gerçekleşebileceği iddia ediliyor.

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ÖZEL HAYATINDAKİ SORUNLARLA GÜNDEME GELMİŞTİ

Galatasaray kariyerine harika bir başlangıç yapan Mostafa Mohamed daha sonra büyük bir düşüş yaşamış ve özel hayatındaki sorunlarla manşetleri süslemişti.

Galatasaray formasıyla tüm kulvarlarda 48 maça çıkan 24 yaşındaki forvet 16 gol, 3 asistlik performans sergiledi. Mısırlı golcünün güncel piyasa değeri 5,5 milyon euro.